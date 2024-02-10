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Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к европейским странам наращивать военный потенциал альянса выгоден только американскому военно-промышленному лобби. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Комментируя высказывание Столтенберга о том, что альянс НАТО должен готовиться к многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия, Слуцкий отметил, что это лишь сигнал к увеличению и ускорению заказов для европейских оборонных компаний.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран Североатлантического альянса, а также отметил, что высказывание Столтенберга – это лишь очередная "страшилка" вокруг украинского конфликта.

Лидер ЛДПР также напомнил об очередной годовщине Мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, которая была озвучена 10 февраля 2007 года. Он отметил, что тогда западные страны проигнорировали предложения России по неделимой безопасности.

"Запад наступает на те же грабли и намеренно создает угрозы мировой безопасности", – подчеркнул Слуцкий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что тезисы, высказанные президентом Путиным в Мюнхене в 2007 году, спустя 17 лет, сохраняют свою актуальность. Он подчеркнул, что, мюнхенская речь Путина стала отправной точкой, содержащей прямой призыв России к мировому сообществу о необходимости глубинных изменений.