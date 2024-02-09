Сенатор США Вэнс назвал потрясающим интервью Путина Карлсону

Фото: kremlin.ru

Американский сенатор республиканец Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону потрясающим. Об этом он сообщил в соцсети X.

Публикация с интервью в социальной сети X за около 14 часов набрала свыше 100 миллионов просмотров. При этом отметку "нравится" поставили уже более 705 тысяч человек, репост сделали 225 тысяч раз. В то же время количество просмотров видео с беседой на YouTube достигло 5 миллионов.

Также Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Оно длится 2 часа 6 минут.

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов