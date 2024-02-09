Число просмотров поста с интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X превысило 100 млн

Фото: kremlin.ru

Публикация с интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X за около 14 часов набрала свыше 100 миллионов просмотров.

При этом отметку "нравится" поставили уже более 705 тысяч человек, репост сделали 225 тысяч раз. В то же время количество просмотров видео с беседой на YouTube достигло 5 миллионов.

Интервью Карлсона и Путина состоялось 6 февраля. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля, а позже полный текст беседы на русском языке появился на сайте Кремля.



По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, беседа вызвала неоспоримо высокий интерес в США. Глава "Института политических исследований" Сергей Марков уверен, что Путин удивил Запад тем, что РФ хочет решать все вопросы мирным путем.



Эксперт указал, что российский лидер напомнил аудитории зарубежных стран, что в западных СМИ его всегда показывают сторонником конфликта, но он на самом деле выступает за мир. Для россиян в интервью было мало нового, но для жителей Запада оно может стать откровением, уверен он.

Песков заявил, что в Кремле не знали, какие вопросы Такер Карлсон задаст президенту