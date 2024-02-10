Пушилин отметил актуальность тезисов мюнхенской речи Путина

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин напомнил об озвученных в ходе мюнхенской речи президентом РФ Владимиром Путиным 17 лет назад тезисах. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как отметил Пушилин, мюнхенская речь Путина стала отправной точкой, содержащей прямой призыв России к мировому сообществу о необходимости глубинных изменений. По словам главы ДНР, после этой речи страны начали уделять больше внимания своим национальным интересам, заботиться о суверенитете и стремиться к выстраиванию отношений на основе равенства и уважения.

"Путин неоднократно выступал с подобными программными заявлениями. Их смысл по большому счету заключается в том, что Западу стоит одуматься и прекратить жить в старой парадигме времен колониального раздела мира", – подчеркнул Пушилин.

При этом, как отметил глава ДНР, Россия не раз подчеркивала свою готовность к взаимоуважительному диалогу с Западом в вопросе формирования нового мироустройства, в котором каждый международный актор займет достойное место. Пушилин подчеркнул, что и сегодня, спустя 17 лет с момента мюнхенской речи, ее ключевые тезисы доказывают дальновидную правоту президента России и звучат еще более актуально.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько назвал целью интервью Путина Карлсону прорыв информационной блокады на Западе. По словам политолога, в разговоре с американским журналистом президент показал, что Москва готова к диалогу по Украине даже несмотря на борьбу с нацистами, которая является одной из целей СВО.

После стало известно, что публикация с интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X всего за несколько часов набрала свыше 100 миллионов просмотров.