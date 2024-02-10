10 февраля, 16:57Политика
В Словении заявили, что Путин в интервью Карлсону развеял ложные представления Запада
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону смог развеять ложные представления Запада о России, считает глава Словенской национальной партии Змаго Елинчич.
"Опасения Запада по поводу этого интервью были оправданы, поскольку президент Путин полностью развеял ложные представления Америки и Европейского союза о России", – приводит ТАСС его слова.
Политик подчеркнул, что западные СМИ отказались транслировать интервью Путина из-за страха правды. По его мнению, после разговора Путина и Карлсона у Запада больше нет возможности оправдаться за свое участие в борьбе против РФ.
Ранее американский сенатор республиканец Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью Путина Карлсону потрясающим.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, беседа вызвала неоспоримо высокий интерес в США. Глава "Института политических исследований" Сергей Марков уверен, что Путин удивил Запад тем, что РФ хочет решать все вопросы мирным путем.
Само интервью состоялось 6 февраля. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля, а позже полный текст беседы на русском языке появился на сайте Кремля.
Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам
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