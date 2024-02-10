Шольц назвал интервью Путина Карлсону "смехотворным"

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Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону "смехотворным". Об этом пишет РИА Новости.

"Он всегда говорит много лжи об истории этой войны", – прокомментировал Шольц интервью.

Подобную мысль он повторил на своей странице в соцсети X и высказался в пользу поддержки Киева. Люди в комментариях к этому посту осудили канцлера. Они призвали его прислушаться к российскому лидеру, не позорить Германию и перестать быть "марионеткой США".

Ранее Шольц не согласился со словами Путина о причинах конфликта на Украине. По его мнению, интервью высмеивает реальные действия России на Украине и рассказывает абсурдную историю о причинах войны.

В интервью глава РФ заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. Комментируя Минские соглашения, Путин отметил, что они сложные для Украины, поскольку там предусмотрено много элементов независимости для Донбасса.

Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам