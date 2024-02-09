Шольц заявил о несогласии с позицией Путина о причинах конфликта на Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласился со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера в эфире телеканала n-tv.

По его мнению, интервью, которое российский лидер дал американскому журналисту Такеру Карлсону, высмеивает реальные действия России на Украине и рассказывает абсурдную историю о причинах войны.

При этом Шольц не уточнил, о каких конкретно заявлениях идет речь. Как считает канцлер, Россия якобы хочет аннексировать часть Украины, поэтому это интервью ничего не меняет.

В интервью Карлсону Путин заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее.

Также президент отметил, что Россия пока еще не достигла целей специальной военной операции на Украине, так как одной из них является денацификация.

Путин отметил, что денацификация означает избавление от людей, продвигающих теорию нацизма. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем по национальности, рукоплескал украинскому пособнику нацистов в канадском парламенте. Президент России заметил, что это свидетельствует о том, что дело Гитлера все еще живет.

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