"Путин легко одержал верх": как мир оценил интервью президента РФ Такеру Карлсону

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону – американский журналист опубликовал разговор с президентом России в ночь на 9 февраля. За два с лишним часа глава государства сделал ряд громких заявлений об Украине, отношениях с Западом и не только. Как в мире отреагировали на беседу президента РФ и одного из самых популярных журналистов – в материале Москвы 24.

"У нас серьезный разговор?"

Интервью Владимира Путина и Такера Карлсона продлилось примерно два часа и шесть минут. Для начала президент специально уточнил у журналиста: "У нас ток-шоу или серьезный разговор?" Услышав второй вариант, Путин подробно рассказал западным зрителям об истории происхождения Украины как государства, указывая на ее российские корни. Сам лидер назвал свою справку "скучной", но "многое объясняющей". С первым эпитетом Карлсон не согласился.

В целом за время интервью Владимир Путин сделал не одно громкое заявление. В частности, подчеркнул: события, которые начались 24 февраля 2022 года, произошли из-за враждебной политики Украины.





Владимир Путин президент РФ Войну начали они (Украина. – Прим. ред.) в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить.

Путин также заявил, что на данный момент цели СВО еще не достигнуты, так как одна из них – денацификация. Российский лидер вновь напомнил о ситуации, когда Владимир Зеленский во время поездки в Канаду аплодировал украинскому ветерану СС. Таким образом, по мнению главы государства, дело Гитлера все еще живет.

Путин рассказал, что у него был разговор с Зеленским по поводу разгула неонацизма на Украине.

"Я говорю: Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой дед воевал с фашизмом?" – поделился Путин.

Во время разговора российский президент еще раз напомнил, что в 2022 году Украина выбросила Стамбульские договоренности в мусор под влиянием Великобритании, а Киев на законодательном уровне запретил вести переговоры с Москвой. При этом Путин подчеркнул готовность решить конфликт дипломатическими методами и отметил, что рано или поздно отношения между народами восстановятся.

Россия и Запад

Президент в очередной раз развеял мифы о якобы имеющемся желании напасть на Европу. В частности, Карлсон попросил Путина порассуждать, при каких условиях он мог бы направить войска в Польшу.





Владимир Путин президент РФ Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде.

В течение всего интервью проходила и линия, посвященная отношениям с США. Путин рассказал, что в начале 2000-х обсуждал с бывшим президентом Штатов Биллом Клинтоном потенциальную возможность вступления России в НАТО. Тот, по словам российского лидера, сначала посчитал эту идею интересной, однако в тот же вечер отказался от своих слов. Вместо этого НАТО начало расширяться на восток и захотело в свои ряды Украину, напомнил Путин.

Президент также подчеркнул, что во время последней беседы с Джо Байденом, которая была еще до СВО, указал американскому коллеге на ошибочную политику США на Украине. В детали беседы Путин решил не углубляться. Кроме того, президент вновь заявил о причастности США к подрывам "Северных потоков" и не исключил освобождения отбывающего срок в России американского журналиста Эвана Гершковича при встречных шагах со стороны Вашингтона.

В целом же Запад уже начал осознавать, что нанести стратегическое поражение РФ невозможно, обратил внимание Путин.





Владимир Путин президент РФ До сих пор шумели, кричали: надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя... Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению, этого не будет никогда.

Путин констатировал, что мир в настоящий момент тяжело болен и разделен надвое. При этом президент выступил за единение и общую безопасность, что принесет стабильность, устойчивость и предсказуемость.

Полный текст и видео интервью на русском языке размещены на сайте Кремля. В оригинале разговор опубликован на сайте Такера Карлсона и в его аккаунте в социальной сети X. На последней площадке к моменту публикации материала интервью в считанные часы набрало более 60 миллионов просмотров. А Путин и Карлсон стали лидерами по упоминаемости в соцсетях, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Brand Analytics.

Запад в шоке

Мировые СМИ разделились в оценках интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. В газете The New York Times автор материала отметил, что американский журналист как минимум на время вновь обрел рупор.





из материала The New York Times Интервью с президентом России Путиным вернуло его на центральную сцену впервые после отмены его шоу на Fox News.

Журнал Rolling Stone написал, что Владимир Путин полностью контролировал ход беседы и "с легкостью одержал верх" над одним из самых известных журналистов мира. Похожее мнение выразили на американской радиостанции NPR. Там пришли к выводу, что Путин здорово изучил собеседника и был прекрасно готов к разговору с ним.

Британская The Guardian, в свою очередь, охарактеризовала опубликованное интервью "новым уровнем позора для Карлсона", ставя в укор тому критику поддержки Украины. Автор другого британского издания The Mirror – писатель и исследователь России Кир Джайлз – назвал всех причастных к интервью "врагами США и Запада".

Были и те СМИ, которые изначально попытались сделать вид, будто ничего не происходит. В частности, CNN коротко упомянул об интервью, не включив звук, а вышедшая в эфир журналистка сказала, что они годами пытались записать беседу с Путиным. Правда, позднее телеканал анонсировал спецвыпуск по итогам разговора президента России с Такером Карлсоном.



В зарубежных соцсетях пользователи оставили уже тысячи хвалебных постов. Комментаторы не раз сравнили манеру поведения Владимира Путина и Джо Байдена – не в пользу последнего.





пользователь SpiritofHo Путин только что в течение двух часов говорил с Такером Карлсоном об истории России, конфликте на Украине и крупных геополитических сдвигах. И все без сценария. Байден только что перепутал президента Египта с президентом Мексики. Империя США в руинах.

"Нравится это или нет, но это – настоящий лидер, который находится на пять шагов впереди всех политиков на Западе, не говоря уже о старике Байдене", – написал Luccaborello.

"Последний гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ", – отметил пользователь EndWokeness.

"Фантастическое интервью. Длинное, но советую посмотреть все целиком. Я бы хотел, чтобы наш президент был хотя бы на одну сотую таким же осведомленным, красноречивым, вдумчивым и знающим, как Путин", – высказался tdanjones1.

"Увлекательные два часа Путина, излагающего свою точку зрения. Теперь давайте послушаем, как Байден делится своими мыслями столько же времени", – отметил CocoJoeVille, сопроводив запись смеющимися эмодзи.

Официальной реакции после интервью властей США и Украины на момент выхода данного материала не появилось. Но до публикации Карлсона в Белом доме призывали не смотреть разговор российского президента с американским журналистом, заранее обвиняя обоих во лжи.