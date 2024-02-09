Путин обвинил спецслужбы США в подрывах "Северных потоков"

Фото: tuckercarlson.com

Владимир Путин заявил, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" осуществили спецслужбы США. Об этом глава государства рассказал в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста.

Карлсон спросил у Путина о том, кто же все-таки взорвал "Северные потоки".

"Вы, конечно", – со смехом ответил Путин.

Журналист отшутился, что в тот день он был занят и у него есть алиби.

"У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет", – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в подобных случаях нужно искать того, кто заинтересован. Однако в вопросе подрыва "Северных потоков", необходимо найти не только того, кто заинтересован, но и того, кто имеет возможность это сделать, подчеркнул российский президент.

"Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", – рассказал он.

Путин подчеркнул, что РФ не собирается соревноваться с США в пропаганде и доказывать их причастность к взрывам на "Северных потоках". По его словам, в таком случае можно "просто засветить свои источники информации", но не достичь никаких результатов.

Президент России отметил, что всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят.

Россия не раз требовала направить ей информацию о промежуточных результатах расследования о диверсии на "Северных потоках", однако ответ ни разу не поступил, заявил 6 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, РФ с интересом ожидает итоги расследования происшествия. До этого Путин назвал подрыв актом государственного терроризма.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Всего было зафиксировано четыре повреждения трубопровода. Поставки газа были прекращены.

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