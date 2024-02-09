Путин заявил, что спрашивал Зеленского, почему он поддержал неонацистов

Фото: tuckercarlson.com

Владимир Путин заявил, что спрашивал украинского лидера Владимира Зеленского о том, почему он поддерживал неонацистов. Об этом глава государства заявил в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста.

"Я говорю: Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой дед воевал с фашизмом?" – поделился Путин.

Он напомнил, что дед Зеленского сражался против фашистской Германии во времена Второй мировой войны.

При этом российский президент не стал озвучивать ответ Зеленского, так как счел это неправильным.

Путин также рассказал, что после того, как Зеленский пришел к власти, тот понял две вещи. Во-первых, неонацисты и националисты очень агрессивны, и с ними лучше не ссориться, а во-вторых, США и западные страны поддержат всех, кто будет выступать против России.

В интервью Путин также заявил, что именно Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. По его словам, войну начали украинские власти еще в 2014 году.

Он отметил, что Россия пока еще не достигла целей специальной военной операции на Украине, так как одной из них является денацификация. По словам Путина, дело Гитлера все еще живет, раз в парламенте Канады рукоплещут украинскому пособнику нацистов.



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