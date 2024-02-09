09 февраля, 05:29Политика
Путин в последнем разговоре с Байденом сказал ему, что тот совершает ошибку
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин рассказал, что во время последнего общения с американским президентом Джо Байденом сказал ему, что тот совершает ошибку исторического масштаба, отталкивая Россию. Об этом глава государства заявил в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста.
"Когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно, и я, кстати, ему тогда говорил – не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, – но я ему тогда сказал: "Я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию", – поделился Путин.
Глава государства подчеркнул, что говорил об этом Байдену неоднократно.
При этом Путин не стал вдаваться в детали разговора с американским президентом, заявив, что ограничится сказанным, так как это "будет корректно".
В интервью Путин также заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. По его словам, войну начали украинские власти еще в 2014 году.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что страны Запада начали приходить к пониманию, что стратегическое поражение России невозможно. Он отметил, что мир изменится вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине.
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
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