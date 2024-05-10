Глава СВР Нарышкин: НАТО не будет принимать Украину ускоренным путем в обход правил

Фото: 123RF/palinchak

Североатлантический альянс не станет принимать Украину в свой состав ускоренным путем в обход правил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

"Думаю, что нет", – сказал он.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в Альянс к саммиту в июле. По его словам, необходимо, чтобы все 32 члена НАТО согласились со вступлением Украины в альянс. Он предполагает, что они не достигнут единогласия к саммиту, который пройдет с 9 по 11 июля.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран НАТО не собираются предлагать Украине вступить в Североатлантический альянс. Уточняется, что они не хотят принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупную сухопутную войну в Европе.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина станет членом НАТО. Он подчеркнул, что "двери Альянса всегда открыты". В качестве подтверждения своим словам он привел недавнее вступление Швеции в НАТО.

