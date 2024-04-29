Генсек НАТО заявил, что Украина не получит приглашение в альянс к саммиту в июле

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает договоренности о вступлении Украины в альянс к июльскому саммиту в Вашингтоне. Он сказал об этом на пресс-конференции во время визита в Киев, которую транслировали на YouTube-канале организации.

По словам Столтенберга, необходимо, чтобы все 32 члена НАТО согласились со вступлением Украины в альянс. Он предполагает, что они не достигнут единогласия к саммиту, который пройдет с 9 по 11 июля.

Генсек также заявил, что "законное место Украины – в НАТО". Сейчас ведется работа, которая позволит стране стать членом альянса в свое время. Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО, заключил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО не собираются предлагать Украине вступить в Североатлантический альянс. Уточняется, что они не хотят принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупную сухопутную войну в Европе.