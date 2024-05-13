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13 мая, 21:54

Происшествия

Находящийся на ремонте теплоход "М. В. Ломоносов" загорелся в Архангельске

Фото: МЧС России

В Архангельске загорелся теплоход "М. В. Ломоносов", который находится на ремонте в сухом доке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Спасатели объявили ранг № 2. Площадь пожара пока уточняется.

Ранее сообщалось о пожаре на складе в подмосковном Наро-Фоминске. Огонь распространился на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

Спустя время возгорание ликвидировали. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин возгорания на территории складского комплекса.

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