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12 мая, 08:18

Происшествия

На Волгоградском НПЗ после падения дрона произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Блокнот Волгоград"

Возгорание произошло на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после падения на его территорию дрона. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, передает пресс-служба администрации Волгоградской области.

По его словам, ВСУ атаковали предприятие в ночь на 12 мая. Тогда, как он утверждает, силами противовоздушной обороны удалось сбить 55 БПЛА.

"В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание", – объяснил Бочаров.

Глава региона уточнил, что пожарно-спасательным силам удалось оперативно ликвидировать возгорание. При этом никто в результате этого инцидента не пострадал.

Вечером 10 мая украинские военные обстреляли нефтебазу в Ровеньках, где впоследствии произошел пожар. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар с помощью американских снарядов ATACMS с кассетными боеприпасами. Изначально сообщалось о трех погибших и еще восьми пострадавших, но затем количество погибших выросло до 4.

Возгорание спустя время удалось потушить. Следственный комитет России заявил, что займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки.

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