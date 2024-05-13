Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин дали старт производству автомобилей по технологии полного цикла на заводе "Москвич".

"Сейчас смонтирована современная роботизированная линия сварки. Так что мы переходим на полный технологический цикл сборки, пожалуй, первыми в стране среди тех заводов, которые были остановлены западными инвесторами", – заявил градоначальник.

Собянин заявил, что, кроме сварки, здесь будут выполнять покраску кузова, а также наносить усиленное антикоррозийное покрытие кузова с учетом российских климатических условий. При этом, по словам мэра города, власти будут и дальше углублять локализацию производства.

"И, самое главное, создавать собственный автомобиль", – уточнил он.

Также градоначальник поблагодарил Когогина за сотрудничество и за то, что все намеченные планы выполняются. По словам гендиректора компании "КАМАЗ", все работы идут в соответствии с утвержденным графиком, а программа по локализации будет выполнена в полном объеме.

"Сегодня автомобиль, поставляемый в страну, часто условно соответствует нашим климатическим условиям. В этом автомобиле все эти проблемы мы решаем усиленным антикоррозионным покрытием, способностью автомобиля работать в условиях низкой температуры", – рассказал он.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, производственная линия включает себя 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков. Переход на полный цикл позволит до 25% сократить логистические расходы завода. По информации пресс-службы, на новой линии в рамках предсерийной подготовки собрали более 70 тестовых авто, которые уже прошли все проверки.

Кроме того, уточнили там, благодаря локализации сварки, окраски, сборки и контроля качества доля операций на территории РФ выросла в 18 раз – вместо почти 50 компонентов при сборке готовых автомобилей будут использовать более 900 деталей. Сейчас предприятие выпускает кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

Ранее завод уже показал дизайн нового семейного семиместного кроссовера "Москвич 8". Автомобиль будет оснащен бензиновый двигателем мощностью 174 лошадиных силы с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Его могут начать продавать уже в конце 2024 года.