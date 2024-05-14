Байден подписал указ о запрете на импорт урана из России

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Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в Соединенные Штаты урана из России. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Как следует из заявления, в понедельник, 13 мая, Байден подписал указ, "запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией".

Сенаторы США одобрили законопроект 1 мая. Документ предусматривает закупку российского урана, но только до 2028 года и при отсутствии альтернативных источников. Запрет на импорт урана из РФ будет действовать до 31 декабря 2040 года.

