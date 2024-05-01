01 мая, 03:56Политика
Сенат США принял законопроект о запрете импорта урана из РФ
Фото: 123RF/photovs
Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. Об этом со ссылкой на заявление комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты американского конгресса сообщает РИА Новости.
"Сенаторы … поддерживают единогласное принятие инициативы H.R. 1042 – законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты", –указано в заявлении.
После принятия документа сенатом он направляется на подпись президенту США Джо Байдену.
Данный закон оставляет американским властям право продолжать закупки российского урана до января 2028 года в случае отсутствия альтернативных источников урана или если подобные закупки "отвечают национальным интересам Вашингтона". Запрет на импорт в США урана из РФ, согласно тексту документа, продлится до 31 декабря 2040 года.
Ранее сообщалось, что российская компания "Техснабэкспорт", входящая в "Росатом", предупредила клиентов из Америки о том, что власти РФ могут запретить экспорт урана в США, если в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года.
До этого стало известно, что в первом полугодии 2023 года Вашингтон закупил у Москвы 416 тонн урана, что было в 2,2 раза выше аналогичного периода 2022 года. В итоге закупка достигла максимального уровня с 2005 года.
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