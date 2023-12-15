"Дочка" "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания "Техснабэкспорт", входящая в "Росатом", предупредила американских клиентов о том, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Инициатива, которую сейчас рассматривает конгресс, разрешает импорт российского урана до 2028 года, чтобы у потребителей было время найти альтернативные поставки. Ее одобрили в палате представителей, однако заблокировали сенаторы. Теперь перспективы законопроекта неясны.

Источники агентства отмечают, что превентивный запрет экспорта со стороны России может посеять хаос на урановых рынках и вызвать резкий рост цен на топливо для ядерных реакторов.

Министерство энергетики США сообщает, что Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американская сторона продолжает закупать у РФ уран и другие критические материалы, при этом заставляет ЕС отказаться от всего российского.

Вместе с этим Лавров отметил, что американская сторона с помощью своих законов вынуждает европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого СПГ из США.

До этого глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф рассказала, что зависимость Штатов от российского ядерного топлива вызывает обеспокоенность. По ее словам, этот факт представляет критическую угрозу нацбезопасности государства.

Хафф уточнила, что в настоящее время порядка 20% топлива, которое используют на ядерных реакторах США, поступает от российских поставщиков. Кроме того, РФ контролирует около 50% мирового рынка обогащения в сфере атомной энергетики, добавила она.

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