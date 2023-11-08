США заставляют ЕС отказаться от всего российского, но закупают у РФ уран – Лавров

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Американская сторона продолжает закупать у РФ уран и другие критические материалы. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал во время посольского круглого стола по вопросам урегулирования обстановки вокруг Украины.

"Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", – цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

Вместе с этим Лавров отметил, что американская сторона с помощью своих законов вынуждает европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого СПГ из США.

Днем ранее глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф рассказала, что зависимость Штатов от российского ядерного топлива вызывает обеспокоенность. По ее словам, этот факт представляет критическую угрозу нацбезопасности государства.

Хафф уточнила, что в настоящее время порядка 20% топлива, которые используют на ядерных реакторах США, поступает от российских поставщиков. Кроме того, РФ контролирует около 50% мирового рынка обогащения в сфере атомной энергетики, добавила она.

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