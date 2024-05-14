Дания обещает Украине F-16 в воздухе через месяц

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Истребители F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной через месяц. Такое заявление сделала премьер-министр королевства Метте Фредериксен на пресс-конференции глав правительств стран Северной Европы и Германии.

"В нашей коалиции по F-16 первый истребитель из Дании будет в воздухе в ближайший месяц. Очень важно для украинцев увидеть самолеты в воздухе", – приводит ее слова ТАСС.

Фредериксен призвала увеличить и ускорить военные поставки на Украину. По ее словам, Киеву необходима поддержка боеприпасами и беспилотниками. Она также призвала создать военное производство на территории Украины.

Премьер-министр Дании признала, что ситуация на поле боя развивается "в неправильном направлении", и заявила, что главной причиной потерь со стороны Украины является нехватка систем ПВО.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщал, что первые истребители F-16 могут передать Киеву уже в июне этого года. Он привел график, который подтвердили европейские чиновники на Мюнхенской конференции по безопасности.