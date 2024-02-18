В Минобороны Литвы сообщили, что Киев получит истребители F-16 в июне

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Первые истребители F-16 могут передать Киеву уже в июне. Об этом в интервью журналу Foreign Policy сообщил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас .

По данным журнала, министр привел график, который подтвердили европейские чиновники на Мюнхенской конференции по безопасности. Власти Украины ожидают, что 12 пилотов пройдут обучение на самолетах к концу финансового года США.

"Я думаю, что в июне мы увидим их на Украине", – подчеркнул глава ведомства.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Запад рассчитывает предоставить Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. По ее словам, первоначальная готовность по программе F-16 в этом году подразумевает обучение летчиков, платформы, подготовку техников, инфраструктуру, запасные части, боеприпасы – все составляющие, за которые ответственна западная коалиция.

До этого в СМИ сообщалось, что после получения американских истребителей F-16 Киев хочет перейти к новому наступлению. По словам автора статьи, Украина при этом планирует сделать Крым своей главной "мишенью".

В январе Дания решила отложить передачу Украине первых истребителей F-16 на полгода. Изначально планировалось поставить самолеты около Нового года.

Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ