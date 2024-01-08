Украина хочет пойти в новое наступление после получения F-16 – СМИ

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После получения американских истребителей F-16 Киев хочет перейти к новому наступлению. Об этом сообщает издание Die Welt.

По словам автора статьи, Украина при этом планирует сделать Крым своей главной "мишенью".

В начале января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что главной целью ВСУ в 2024 году станет изоляция Крыма, а также "подрыв военных возможностей" РФ на полуострове. Помимо этого, в этом году украинские силы перейдут к обороне на востоке, добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Дания решила отложить передачу Украине первых истребителей F-16 на полгода. Изначально планировалось поставить самолеты около Нового года.