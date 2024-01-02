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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот назвал жителей Крыма и новых регионов РФ "всеми нашими", является больными измышлениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова парламентария.

Шеремет подчеркнул, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области всегда были историческими территориями России.

"Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители", – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что каждому украинцу придется рано или поздно сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед страной.

До этого сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол отметил, что Украине уже не удастся вернуть контроль над Крымом. По его словам, единственной возможностью для украинских властей добиться вывода ВС РФ были мирные переговоры в 2022 году.

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