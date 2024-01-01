Макрон в новогодней речи призвал остановить РФ и поддержать Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон, поздравляя жителей с Новым годом, призвал остановить Россию и оказать поддержку Украине. Об этом сообщает TF1.

В новогоднем обращении лидер страны обратил внимание, что во время выборов в Европарламент, которые состоятся в июне 2024 года, избирателям нужно будет высказаться в поддержку укрепления европейского суверенитета.

"Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам", – сказал Макрон.

Однако некоторые французы не поддержали позицию Макрона. В комментариях на Le Figaro они назвали его худшим президентом страны, а также рекомендовали ему выступить за мир на Украине.

Ранее французский лидер заявил о сомнениях, которые стали появляться у Европы и США касательно будущего Украины. Он подчеркнул, что Франция не воюет с Россией, однако не может допустить ее победы в конфликте.

