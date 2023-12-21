Макрон признал, что в Европе и США испытывают сомнения по поводу будущего Украины

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Внутри ряда европейских стран и Соединенных Штатов начинают появляться сомнения касательно дальнейшей судьбы Украины. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью местному телеканалу.

"Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы", – приводит ТАСС его слова.

Вместе с тем, как утверждает лидер Франции, на сегодняшний день на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире". Он подчеркнул, что Франция не воюет с Россией, однако не может допустить ее победы в конфликте.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США существует четкий план развития Украины. Он уточнил, что в рамках этого плана государству не нужна будет такая помощь, как на сегодняшний день.

До этого президент Чехии Петр Павел сообщил, что ситуация на Украине в 2024 году станет еще более неприятной для западных стран. В частности, по его словам, на ситуацию на Украине и в мире в целом могут кардинально повлиять выборы в России и Соединенных Штатах.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ