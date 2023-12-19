Президент Чехии заявил, что на Украине произойдет неприятный для Европы сдвиг

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Ситуация на Украине в 2024 году станет еще более неприятной для западных стран. Таким мнением поделился президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Seznam Správy.

Так, по его словам, на ситуацию на Украине и в мире в целом могут кардинально повлиять выборы в России и Соединенных Штатах. В частности, в случае успеха экс-президента США Дональда Трампа на выборах мирные переговоры пройдут вне зависимости от мнения Киева или Евросоюза.

Российская сторона сможет найти компромисс, при котором она вернется в статус ключевого игрока, заявил Павел. Подобная ситуация будет невыгодной для Европы, однако с ней придется смириться.

Ранее Петр Павел заявил, что уровень военной поддержки ВСУ со стороны западных стран оказался недостаточным, в связи с чем Украину ждут сложности в военном плане.

Он указал на то, что нынешних поставок западных боеприпасов Киеву недостаточно, чтобы позволить украинским войскам продолжать активные боевые действия. Также проблемы наблюдаются в подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. По словам чешского лидера, в поддерживающих Украину странах нарастает неуверенность.