В Чехии призвали к запугиванию России, чтобы избежать войны с ней

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Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно лишь путем запугивания. Об этом сообщает чешский телеканал ČT 24.

"Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации – они должны увидеть, что это действительно бесполезно", – заявил он.

По мнению начальника генштаба, война с Россией на данный момент неправдоподобна, однако не является непредставимой. Ржегка заявил о необходимости продолжать помогать Украине, ведь та, по его мнению, "покупает время" для Европы, удерживая РФ "подальше от границ" ЕС.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что уровень военной поддержки ВСУ со стороны западных стран оказался недостаточным, в связи с чем Украину ждут сложности в военном плане. По словам чешского лидера, в поддерживающих Украину странах нарастает неуверенность.