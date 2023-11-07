В Румынии предупредили о европейских копиях Путина в случае проигрыша Украины

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Союзникам из Европы нужно объединить усилия по поддержке Украины, иначе Россия победит, а правые и популистские силы в Евросоюзе (ЕС) станут еще сильнее. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, передает Bloomberg.

Он утверждает, что румынское правительство будет и дальше оказывать "многоплановую поддержку" Украине даже при условии, что некоторые союзники в Европе устали от конфликта, особенно из-за ситуации на Ближнем Востоке. Но, по словам Чолаку, боевые действия Израиля и ХАМАС завершатся раньше, чем спецоперация на Украине.

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России", – добавил он.

При этом премьер-министр Румынии указал на ослабление западной поддержки Украины, что повлияло на рост числа "некоторых европейских политиков-популистов", которые критикуют подобные действия и высказывают сожаление из-за разрыва отношений с Москвой.

"Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?" – задался вопросом Чолаку.

Кроме того, он отметил, что парламентские и президентские выборы в Румынии в 2024 году и выборы в Европарламент не изменят обязательств властей, напомнив об изменениях в поддержке Киева со стороны Польши и Словакии после выборов в этих странах.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой Украину. По его словам, если подобное произойдет, то Украина распадется как государство. Вместе с тем экс-разведчик добавил, что Украина не сможет продолжать боевые действия бесконечно. Уже сейчас Россия имеет возможность разгромить украинскую армию по всей длине линии соприкосновения, заявил Риттер.

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