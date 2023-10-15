Экс-разведчик США заявил о планах Польши, Венгрии и Румынии устроить раздел Украины

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Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой Украину. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы", – сказал он в эфире YouTube-канала.

Если подобное произойдет, продолжил Риттер, Украина распадется как государство. Исход станет самоубийственным для киевского руководства.

Вместе с тем экс-разведчик добавил, что Украина не сможет продолжать боевые действия бесконечно. Уже сейчас Россия имеет возможность разгромить украинскую армию по всей длине линии соприкосновения, заявил Риттер.

Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от "Конфедерации" Анна Брылка заявила, что страна предложит Киеву рассчитаться за оказанную помощь. Объем средств оценивается в 100 миллиардов злотых. По словам политика, после такого Польшу начнут уважать.



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