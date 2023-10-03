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Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добьются существенных результатов во время осеннего этапа контрнаступления, то мирное соглашение заключат на выгодных для России условиях. Об этом заявил журналист Марк Темницкий.

По его мнению, финансовая и военная помощь Киеву все больше начинает зависеть от результатов выборов в западных странах. Поддержку, которая есть сейчас, нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Он подчеркнул, что нет никакой гарантии ее продолжения в будущем.

"Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования", – написал эксперт в статье для The Hill.

Добавляется, что международное сообщество может оказать давление на Киев, чтобы были проведены переговоры и подписано выгодное для РФ соглашение. Учитывая это, Украина должна выиграть войну против России в 2023 году, подвел Темницкий итог.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу.

Также обозреватель Эмиль Амин заявил, что поражение России в конфликте на Украине невозможно. Подчеркивалось, что полный провал весеннего контрнаступления украинских войск поставил под вопрос будущее конфликта.

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