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Западные партнеры, поставляющие оружие на Украину, нанесли по ней серию ударов, заявил в статье для CNN журналист Стивен Коллинсон.

Он объяснил, что речь идет о принятом в США проекте о государственных расходах, в котором не предусмотрена помощь Киеву. И еще одним ударом стала победа партии Smer в Словакии, которая намерена прекратить оказывать поддержку Украине, добавил журналист.

"Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей – одним из первых и самых верных союзников Киева", – написал он в материале.

Коллинсон обратил внимание, что поставки вооружения на Украину все больше зависят от выборов в странах Запада. По мнению журналиста, все происходящее "играет на руку Владимиру Путину".

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Данный проект получил две трети голосов законодателей. Позже его также одобрил сенат США. Затем его подписал американский лидер Джо Байден.

При этом он пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится. Американский президент подчеркнул, что большинство конгрессменов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.



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