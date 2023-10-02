СМИ сообщили о секретном документе, раскрывающем цели США на Украине

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В США нашли секретный документ, в котором обозначены реальные цели Вашингтона на Украине. Об этом пишет Politico.

В статье уточняется, что речь идет о конфиденциальной версии "Комплексной стратегии страны", которая отличается от опубликованной.

"Конфиденциальная версия документа "Комплексная стратегии страны" в три раза больше и содержит намного больше деталей о целях США на Украине – от приватизации ее банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО", – сообщается в материале.

Соединенные Штаты рассчитывают, что на Украине появятся корпуса младших офицеров и унтер-офицеров, которые будут работать по стандартам Североатлантического альянса, поясняет издание.

В документе отдельное внимание уделяется вопросу борьбы с коррупцией на Украине. В тексте обозначено, что Запад может прекратить поддерживать Киев, если Украина не начнет как можно скорее решать эту проблему.

Автор статьи объяснил, что "на карту поставлены американские доллары", поэтому Вашингтон и будет давить на Украину, чтобы она занялась этим вопросом. Также отмечается, что Белый дом планирует в перспективе объяснять необходимость оказания финансовой помощи Киеву проведением реформ по борьбе с коррупцией.

Кроме того, из секретного документа стало понятно, что США хотят вернуть в частную собственность Альфа-Банк.

"Судя по всему, речь идет об учреждении, известном как Сенс Банк, которое ранее принадлежало российской стороне, но было национализировано Украиной", – уточняет автор.

Американцы предусматривают меры и в судебной ветви. Так, планируется назначить свыше 2 тысяч новых судей и избавиться от нерешенных более 9 тысяч дел.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Данный проект получил две трети голосов законодателей. Позже его также одобрил сенат США. Затем его подписал американский лидер Джо Байден.

При этом Байден пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится. Американский президент подчеркнул, что большинство конгрессменов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.



Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева