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Страны Запада задают украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на немецкий журнал Focus.

По словам журналиста Рейнхард Шликер, у Вооруженных сил Украины на фронте отсутствуют успехи, несмотря на предоставленную военную помощь НАТО. В связи с этим страны Запада часто задают вопросы о демократии и верховенстве права на Украине.

Журналист считает, что поставки вооружения для Киева похожи на "полный базовый набор для Армагеддона".

В конце сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине. В него включат ПВО, снаряды, артиллерию и противотанковые орудия. Также лидер США заявил о предоставлении Киеву танков Abrams.

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