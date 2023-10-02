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02 октября, 07:15

Политика

Илон Маск высмеял Зеленского за просьбы помочь Украине

Фото: twitter.com/elonmusk

Американский предприниматель Илон Маск высмеял частые просьбы Владимира Зеленского помочь стране финансово, опубликовав на своей странице в соцсети X популярный мем, на котором лицо персонажа было заменено на лицо президента Украины.

Изображение Маск сопроводил подписью "Когда прошло пять минут, а ты еще ни разу не попросил миллиард помощи". На картинке подставной Зеленский выглядит напряженным, а на его лбу выступают вены.

До этого после встречи с Зеленским президент США Джо Байден сообщил об утверждении нового пакета помощи для Украины. Он включит еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. Тогда же американский лидер оповестил украинского коллегу о скорой поставке танков Abrams.

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