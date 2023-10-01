Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "самоубийственным" новый план контрнаступления Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления. Для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции.

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет назвал этот план Зеленского обычной профанацией и попыткой удержаться у власти.

"Больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины", – заявил Шеремет.

Ранее в США призвали Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу. Так, отметил Макгрегор, ВСУ теряют солдат с такой скоростью, которую можно сопоставить с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте.