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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо бежать из страны. Такую точку зрения высказал экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

"Я бы посоветовал ему добровольно уйти в отставку и бежать из страны ради его жены и детей", – заявил он, подчеркнув, что у украинского президента еще есть шанс, чтобы сбежать из страны.

В противном случае, по словам Риттера, Зеленский может столкнуться с негативной реакцией офицеров, которые ощущают себя преданными из-за его некомпетентности.

Как утверждает экс-разведчик, дни украинского президента сочтены. Также он указал, на сокращающееся желание союзников Киева помогать ВСУ, нежелание Киева вступать в переговоры с Москвой, а также на недовольство граждан уровнем коррупции в стране.

Ранее киевский политолог Вадим Карасев заявлял, что ВСУ экономят свои силы из-за бессмысленности контрнаступления. По его словам, подобные операции должны давать определенные результаты в течение месяца, а если этого не происходит, то не стоит ждать от них каких-либо достижений в дальнейшем.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, поскольку армия потеряла много людей.

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