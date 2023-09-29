У Запада заканчивается терпение по отношению к Украине – СМИ

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В момент, когда на Западе начали уставать от украинского конфликта, в США происходит замена руководителя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Об этом сообщает издание Politico.

По информации журналистов, о данном решении могут объявить уже в пятницу, 29 сентября. Уточняется, что Милли передаст свои полномочия своему заместителю Чарльзу Брауну.

Как отмечает автор статьи, это может произойти в довольно неподходящее время, поскольку у западных стран начинает заканчиваться оружие и терпение в отношении Украины.

По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, смена Марка Милли происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте. Так, отметил он, если контрнаступление ВСУ провалится, то опасения по поводу долгосрочных военных действий усилятся.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру. Представитель НАТО уверен, что окончание конфликта будет приближаться с увеличением силы Украины.

До этого главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский сообщил, что Киев может лишиться своих западных союзников из-за различных выпадов и неблагодарности украинского президента Владимира Зеленского.

Британский журнал подсчитал, сколько ВСУ заняли территорий в ходе контрнаступления