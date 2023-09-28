Британский аналитик заявил о начале вражды между Украиной и Западом

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Из-за различных выпадов и неблагодарности украинского президента Владимира Зеленского Киев может лишиться своих союзников. Об этом заявил главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в своей статье для издания Telegraph.

Эксперт отметил, что вместо конструктивного диалога Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию.

Бычинский заявил, что подобные действия выходят за рамки простого отсутствия благодарности и могут означать начало вражды с союзниками. Аналитик также назвал торговый спор Украины с Польшей, Венгрией и Словакией самой "вопиющей" ошибкой Зеленского.

Конфликт Польши и Украины произошел на фоне нерешенных проблем с поставками зерна. 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство со стороны Украины в течение 30 дней ввести правовые меры, которые предотвратят скачки объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины из-за этого подали иск во Всемирную торговую организацию.

Эксперты рассказали, как в дальнейшем будут развиваться отношения Украины и ее союзников