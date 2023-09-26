Следствие в Польше подтвердило, что упавшая в 2022 году ракета была украинской – СМИ

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Польское следствие пришло к выводу, что упавшая в ноябре прошлого года на территории республики ракета принадлежит Украине. Об этом пишет Rzeczpospolita.

В статье говорится, что украинская сторона не стала помогать в расследовании данного инцидента. Киев отказался предоставлять какие-либо материалы.

"Категорически исключено, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России", – отмечается также в материале.

Как выяснилось, это была ракета S-300 5В55. Польское следствие считает, что в этот день Украина осуществляла запуск ракет парами, чтобы увеличить вероятность их попадания. Так, одна ракета достигла цели, а другая – полетела дальше.

Специалисты уточнили, что дальность подобных ракет – 75–90 километров. В тот момент российские подразделения находились достаточно далеко от Пшеводува, где была обнаружена ракета.

"Даже если предположить, что российские батареи были размещены в Белоруссии, то от того места, где они тогда были, до Пшеводува по прямой – 150 километров", – заметил автор статьи.

В свою очередь, представитель польской Генпрокуратуры Лукаш Лапчиньский подтвердил, что заключение по проведенному расследованию готово, однако он отказался раскрывать детали.

15 ноября в районе польского села Пшеводув, которое находится недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате ЧП погибли два человека.

В Варшаве заявили, что в произошедшем виновата Москва, однако затем польский лидер Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ позднее указали, что снимки обломков ракеты, которая упала на территории Польши, идентифицированы как элементы украинской С-300. Все обвинения в данном происшествии в адрес РФ в военном ведомстве назвали намеренной провокацией.



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