США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины – СМИ

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США запросили у Польши разъяснения по поводу прекращения военной поддержки Киева. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает агентство Bloomberg.

Чиновник, который не стал раскрывать свою личность, отметил, что разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели к "появлению трещин" в союзе стран, поддерживающих Украину. Однако, конкретная позиция Польши в вопросе поддержки Киева остается неясной для Вашингтона.

В статье также приводятся слова европейского дипломата, который также пожелал остаться анонимным. По его заверениям, польские официальные лица заявили, что их страна продолжит поддержку Украины, хоть и "в меньших масштабах". Дипломат отметил, что в случае прекращения военной поддержки со стороны Варшавы, единство НАТО может быть подорвано.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава больше не передает Украине никакого вооружения. Он назвал причиной то, что Польша сейчас сама вооружается современнейшим оружием.

Конфликт Польши и Украины произошел на фоне нерешенных проблем с поставками зерна. 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство со стороны Украины в течение 30 дней ввести правовые меры, которые предотвратят скачки объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины из-за этого подали иск во Всемирную торговую организацию.

Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Песков заявил, что конфликтов между Украиной и странами ЕС будет становиться все больше