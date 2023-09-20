Польша больше не поставляет Киеву никакого вооружения – Моравецкий

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Польская сторона больше не передает Украине никакого вооружения, рассказал в интервью телеканалу Polsat премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Ему задали вопрос, продолжит ли Варшава оказывать военную помощь Киеву. На это Моравецкий ответил отрицательно.

"Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", – заявил он.

Отношения Варшавы и Киева обострились после того, как власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины.

Кроме того, польская сторона может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. Моравецкий уточнял, что это может произойти, если украинские власти и дальше будут накалять конфликт вокруг поставок зерновых.

До этого премьер Польши рассказал, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

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