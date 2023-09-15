Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна

Фото: 123RF/goglik83

Европейская комиссия решила не продлевать действие эмбарго, направленное на поставки зерна из Украины, оно истекает в эту пятницу, 15 сентября, в полночь. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают", – указано на сайте комиссии.

В заявлении также отмечается, что украинская сторона готова ввести любые правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз в течение 30 дней. Также она продемонстрирует план действий к 18 сентября.

"До этого времени Украина должна принять с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах", – добавили в Еврокомиссии.

В свою очередь, власти Польши с полуночи продлят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на принятое ЕК решение.

Ранее правительство Венгрии решило в одностороннем порядке продлить эмбарго на импорт украинского зерна, оно истекает 15 сентября. Как отмечал глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш, этот вопрос поднимался на заседании кабмина.

Он подчеркнул, что если Еврокомиссия не примет никаких шагов, то венгерское правительство будет действовать по своему усмотрению.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

Однако, Евросоюз пока не принимал каких-либо новых мер в вопросе ограничения поставок украинской сельхозпродукции в пять стран, входящих в состав объединения.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки