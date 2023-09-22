Зеленский ушел от ответа на вопрос о споре с Польшей из-за поставок зерна

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Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о споре с Польшей из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе брифинга перед встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне польский журналист задал украинскому лидеру вопрос о том, не боится ли тот потерять Польшу как друга и союзника из-за споров об экспорте зерна.

"Я благодарен польскому народу, польскому обществу за их поддержку. Вот и все", – уклончиво ответил Зеленский.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины после этого подали иск во Всемирную торговую организацию.

Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Он отметил, что действия украинской стороны не удивляют, но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение.

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