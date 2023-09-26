Журналистка заявила о планах Запада свергнуть власти Польши с помощью Украины

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Берлин и Париж пообещали Киеву быстрое вступление в Евросоюз, если Украина поможет свергнуть действующее правительство Польши. С таким заявлением выступила журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщает Косич со ссылкой на "неофициальные источники", Германия и Франция оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, и именно Польша блокирует эти изменения.

Вместе с тем, по мнению журналистки, Париж и Берлин хотят изменить текущие договоры ЕС только для увеличения собственной власти и полномочий институтов блока. При этом ни одна из этих стран не хочет вступления Украины в Евросоюз.

Помимо этого, и Франция, и Германия хотят как можно скорее вернуть бизнес-отношения с Россией, а также увеличить свое влияние за счет "переустройства Украины", добавила Косич.

Конфликт Польши и Украины произошел на фоне нерешенных проблем с поставками зерна. 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство со стороны Украины в течение 30 дней ввести правовые меры, которые предотвратят скачки объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины из-за этого подали иск во Всемирную торговую организацию.

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