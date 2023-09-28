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28 сентября, 06:52

Политика

Запад бежит со всех фронтов из-за провала на Украине – СМИ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Западные страны бегут как с политического, так и с военного фронта из-за провала на Украине. Таким мнением поделилась обозреватель Сильви Кауфманн в своей статье для Monde.

По ее словам, на бегство Запада указывают несколько факторов: вывод войск Франции из Нигера спустя два года после ухода США из Афганистана. Журналист отмечает, что это отступление носит не только военный, но и политико-дипломатический характер.

Конфликт на Украине же составляет часть этого отступления и обостряет его последствия, считает Кауфманн. Так, по ее мнению, за одним бегством Запада скрыто следует подготовка к другому.

На сегодняшний день западные страны вынуждены идти на уступки по многим вопросам в связи с неприятием его политики Глобального юга, отмечает обозреватель. При этом украинский конфликт только усугубляет эту тенденцию.

Ранее польская журналистка заявила, что западные страны пообещали Киеву быстрое вступление в Евросоюз, если Украина поможет свергнуть действующее правительство Польши.

До этого СМИ сообщали о том, что поведение украинского президента Владимира Зеленского может привести к тому, что Украина лишится поддержки Запада.

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