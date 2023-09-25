Запад может лишить Украину поддержки из-за поведения Зеленского – CМИ

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Поведение украинского президента Владимира Зеленского может привести к тому, что Украина лишится поддержки. Об этом сообщает The Spectator.

"Президент Украины Владимир Зеленский попал в серьезный переплет", – пишет издание.

В материале отмечается, что украинский президент пытается доказать западным странам, что это не они помогают Украине в конфликте с Россией, а Украина помогает им, поэтому Западу стоит и дальше поддерживать Киев.

Таким образом Зеленский поступает ради того, чтобы украинцы видели свою страну как гордую и непоколебимую нацию, а не как нищее государство, едва сводящее концы с концами за счет западных пожертвований, говорится в сообщении.

Однако, подчеркивают в издании, подобный подход угрожает Киеву, так как западные страны могут перестать терпеть подобное поведение.

До этого СМИ сообщили о том, что президент Украины был крайне эмоционален в частных беседах на Генеральной ассамблее ООН. Авторы материала отметили, что Зеленский, вероятно, начинает осознавать, что приверженность Соединенных Штатов и других государств поддерживать Украину постепенно теряет силу.

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