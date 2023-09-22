СМИ назвали очень эмоциональным поведение Зеленского на Генассамблее ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский был крайне эмоционален в частных беседах на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Bloomberg.

"На этой неделе на Генеральной ассамблее ООН спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряженность, нарастающую за кулисами", – говорится в сообщении.

Авторы материала отметили, что украинский лидер, вероятно, начинает осознавать, что приверженность Соединенных Штатов и других государств поддерживать Украину постепенно теряет силу.

Уточняется, что во время разговора с одним из союзников Зеленский "яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие".

Ранее президент Украины на Генассамблее ООН представил свой мирный план по завершению конфликта на территории Украины, в котором фигурируют лишь два пункта.

Первым условием Зеленский озвучил полный вывод с территории Украины всех войск РФ и их военных формирований, в том числе и Черноморский флот России, в пределах границ Украины 1991 года.

Вторым – возвращение Украине контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Делегацию России на 78-й Генассамблее ООН возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . В состав делегации также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Предполагалось, что в США также отправится Леонид Слуцкий, но ему, как и некоторым представителям РФ, отказали в визе.

Украинский президент выступил на сессии Генассамблеи ООН