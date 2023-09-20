Депутат Шеремет заявил, что выступление Зеленского в ООН является позором

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате", – сказал он.

По мнению депутата, ООН опустилась до уровня скандалов и выяснения финансовых отношений, вынесенных на межгосударственный уровень. Шеремет считает, что организация изменила своему изначальному смыслу, который в нее был вложен после завершения Второй мировой войны.

Он отметил, что сейчас власть на площадке принадлежит США, а не многополярному миру, лежавшему в основе создания ООН. Шеремет заявил, что настало время кардинальной реформы международной организации, иначе она так и останется "лоббистом курса США".

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября.

Отмечается, что впервые с февраля 2022 года Зеленский вылетел за рубеж на украинском самолете. В страну он прилетел на воздушном судне авиакомпании "Украина", до этого украинский президент пользовался иностранными самолетами.

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