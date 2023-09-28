Лавров заявил, что именно Запад разрушил территориальную целостность Украины

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Именно страны Запада разрушили территориальную целостность Украины, когда признались в том, что не собирались выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Глава МИД России напомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко, которые заявляли, что данные соглашения нужны были лишь для того, чтобы выиграть время для пополнения военных арсеналов Киева против РФ.

Если бы минские договоренности были выполнены, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена, подчеркнул Лавров. Он напомнил, что в этом заключалась основная суть соглашений: восстановление территориальной ценности при предоставлении особого статуса Донбассу.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия уважает территориальную целостность Украины при условии выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева.

До этого министр иностранных дел РФ во время общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что США и европейские страны берут на себя обязательства и не выполняют их.